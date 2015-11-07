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Dünya
Deutsche Welle

Tsipras Erdoğan ve Davutoğlu ile görüşecek

Yunan basını Başbakan Aleksis Tsipras'ın 17 Kasım'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu ile biraraya geleceğini yazdı. En önemli gündem maddesi sığınmacı krizi.

07 Kasım 2015 17:29


Yunan basınında yer alan haberlere göre Tsipras'ın Türk yetkililer yapacağı görüşmelerdeki en önemli gündem maddesi sığınmacı krizi olacak. Yunanistan Başbakanı son haftalarda yaptığı açıklamalarda, sığınmacıların kayıtlara geçirileceği merkezlerin sadece Yunan adalarında değil, Türkiye'de de açılması gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı bu sayede sığınmacıların iltica başvurusunda bulunabileceğini, Türkiye'den Yunan adalarına tehlikeli bir deniz yolculuğu yapmak zorunda kalmaksızın, doğrudan, güvenli bir biçimde AB'ye giriş yapabileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Tsipras Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la birlikte Midilli Adası'nı ziyaret etmişti. Tsipras ziyareti sırasında Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, sığınmacı krizinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini, Türkiye'nin de insan kaçakçılarıyla mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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