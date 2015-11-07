Tsipras Erdoğan ve Davutoğlu ile görüşecek



Yunan basınında yer alan haberlere göre Tsipras'ın Türk yetkililer yapacağı görüşmelerdeki en önemli gündem maddesi sığınmacı krizi olacak. Yunanistan Başbakanı son haftalarda yaptığı açıklamalarda, sığınmacıların kayıtlara geçirileceği merkezlerin sadece Yunan adalarında değil, Türkiye'de de açılması gerektiğini söyledi. Yunanistan Başbakanı bu sayede sığınmacıların iltica başvurusunda bulunabileceğini, Türkiye'den Yunan adalarına tehlikeli bir deniz yolculuğu yapmak zorunda kalmaksızın, doğrudan, güvenli bir biçimde AB'ye giriş yapabileceğini belirtti.

Yunanistan Başbakanı Tsipras Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'la birlikte Midilli Adası'nı ziyaret etmişti. Tsipras ziyareti sırasında Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, sığınmacı krizinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini, Türkiye'nin de insan kaçakçılarıyla mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetmişti.