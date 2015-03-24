Tsipras, Alman muhalefet liderleriyle görüşüyor



Yunanistan Başbakanı Tsipras önce Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping ve Sol Parti Federal Meclis Grup Başkanı Gregor Gysi ile bir araya gelecek.

Tsipras daha sonra Yeşiller Partisi Eş Başkanları Cem Özdemir ve Simone Peter ile görüşecek. Bu görüşmede Avrupa Parlamentosu (AP) Yeşiller Grubu Başkan Yardımcısı Ska Keller de hazır bulunacak.

Tsipras'ın temaslarında Yunanistan'ın borç krizi ve çözüm yollarının öne çıkması bekleniyor.

Tsipras dün Alman mevkidaşı Başbakan Angela Merkel ile bir araya gelmişti. Merkel, yardım talebinde bulunulması halinde bu konu üzerinde konuşulabileceğini, ancak kesin sözler veremeyeceğini söylemişti.