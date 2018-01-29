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Deutsche Welle

TS: ABD ve Avrupa Suriye'de kaybetti

Türkiye'nin Afrin'e yönelik askeri harekâtının uluslararası boyutları ve Afganistan'daki artan terör saldırıları bugünkü Alman gazetelerinin öne çıkardığı yorum konuları arasında yer alıyor.

29 Ocak 2018 12:51

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesi 'Zeytin Dalı' harekâtını Türk – Amerikan ilişkileri açısından değerlendiriyor:

"Son günlerde Avrupa, ABD'nin ve Almanya'nın Kürt savaşçıları kaderlerine terk etmelerine duyulan öfke ile çalkalandı. Ama gerçekçi gözle bakıldığında, müdahaleye son vermesi için Erdoğan'a taviz vermekten başka bir seçenek olmadığı görülür. Suriye, ABD ve Avrupa için kaybedilmiş sayılır. Sorulabilecek son stratejik soru sadece, şiddetin tırmanışının durdurulabilmesi için ne yapılabileceği olabilir."

Mainz'ın Allgemeine Zeitung gazetesi Türk askeri harekâtının sürerken Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ortadoğu'ya yapacağı ziyaretin önemine işaret ediyor:

"Türkiye'nin Suriye sınır bölgesindeki askeri müdahalesi yüzünden Ürdün ve Lübnan yeni bir mülteci akınına uğrayabilir. Almanya'dan çok daha küçük ve ekonomik bakımdan çok daha zayıf olan bu iki ülke, şimdiden bir milyondan fazla kayıtlı ve kayıtsız mülteci barındırıyor. Ürdün ve Lübnan'ın istikrara kavuşturulması, Avrupa'nın mutlak önceliği olmalıdır. ABD Başkanının radikal İslamcılara uygun ortam yaratan tek taraflı Kudüs politikası nedeniyle bu iki ülkeyle diyaloğun kesilmesine izin verilmemelidir. Ürdün ve Lübnan'a mülteci kriziyle baş edebilmesi için verilecek her milyon Euro'nun iyi bir yatırım olacağı unutulmamalıdır."

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesi Afganistan'daki terör saldırılarının ABD Başkanı Trump'ın güvenlik anlayışındaki hataları yansıttığı görüşünde:

"Acıyı yine kitleler halinde katledilen siviller çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Afganistan'da uyguladığı yeni güvenlik stratejisi işe yaramıyor. Taliban'ın en önemli sponsoru olan Pakistan'a Amerikan yardımlarının kesilmesi ne Pakistan'ı, ne de Taliban'ı etkiliyor. ABD tarafından desteklenen Afganistan Devlet Başkanı Ghani'nin başlattığı anti Taliban operasyonundan netice alınamıyor. Taliban, alışılagelmiş stratejilerle dize getirilemez. Ama dünya Taliban'ı sineye çekmek zorunda da değildir."

Süddeutsche Zeitung batılı devletlerin Afganistan'daki askeri angajmana son vermekle hata ettiklerini yazıyor:

"Yüz binlerce Afgan'ın ülkesini terk etmesi başarısız bir müdahalenin sonucudur. Batı Taliban ile barış sağlamadan muharip kuvvetlerini 2014'te Afganistan'dan çekti. O tarihten sonra Afganistan'da güvenliğin yerinde yeller esmeye başladı. Almanya hükümeti ise bu gerçeği kabullenmiyor. Kabul etseydi mülteci adaylarını gerisin geriye Afganistan'a göndermezdi."

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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