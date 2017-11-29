Trump'tan Twitter'da aşırı sağcı paylaşım

Trump, Britain First (Önce İngiltere) adlı grubun başkan yardımcısı Jayda Fransen'in Twitter hesabından yayınladığı İslam karşıtı propaganda içerikli üç videoyu kendi resmi hesabından paylaştı. Videolardan ilkinde "Müslüman göçmen koltuk değnekli Hollandalı genç adamı dövüyor", ikincisinde "Müslüman, bakire Meryem heykelciğini tahrip ediyor" ve üçüncüsünde "İslamcı ayak takımı ergen erkek çocuğunu çatıdan atıp öldürüyor" ibareleri yer alıyor.

"Önce Amerika" sloganıyla seçimleri kazanan ABD Başkanı, popülist ve göçmen karşıtı söylemleriyle eleştirilere hedef olmuş, Meksika sınırına duvar örme planı ve bazı Müslüman ülkelerden yolculara ABD'ye giriş yasağı öngören yasal düzenlemeleriyle dünya çapında tepki çekmişti.

Trump'ın aşırı sağcı örgütün Twitter paylaşımlarını resmi hesabından paylaşması yoğun tepkilere yol açtı. Geçen yıl İngiltere'de "Britain First" sloganı atan bir aşırı sağcı tarafından öldürülen İngiliz parlamenter Jo Cox'un eşi Brendan Cox, Trump'ı aşırı sağa destek vermekle suçladı. Cox Twitter hesabından, "Trump kendi ülkesinde aşırı sağı meşrulaştırdı. Şimdi bizdekileri meşrulaştırmaya çalışıyor. Nefret yaymanın sonuçları vardır ve Başkan kendinden utanmalıdır" mesajını paylaştı.

Britain First ve başkan yardımcısı Jayda Fransen ise 43 milyon 600 bin takipçili Trump resmi hesabıyla gelen ilgiden memnun. Fransen'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda büyük harflerle "Bu videoları Donald Trump'ın kendisi tweet'ledi ve yaklaşık 44 milyon takipçisi var! Tanrı seni korusun Trump. Tanrı Amerika'yı korusun" mesajı verildi.

"Önce İngiltere" anlamına gelen Britain First siyasi grubu, "İngiltere'nin Müslümanlaşması"na karşı mücadele verdiğini iddia ediyor, çokkültürlülüğe karşı çıkarak "İngiliz kültürünün korunmasını" savunuyor. Siyasi parti olarak kurulan Britain First, Avam Kamarası, Avrupa Parlamentosu ve Londra Belediye Başkanlığı seçimlerinde başarı elde edememiş, Kasım ayında Yüksek Seçim Kurulu tarafından siyasi parti kaydı silinmişti.

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DW,AFP/BK,HS