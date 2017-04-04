Trump'tan Sisi'ye övgü

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah El Sisi’yi kabul etti. ABD Başkanı "Mısır Devlet Başkanı El Sisi’nin arkasında olduğumuzu herkesin bilmesini isterim, o zor bir durumda harika bir iş çıkarıyor" diye konuştu. Radikal İslamcı teröre karşı Mısır ile birlikte mücadele edileceğini belirten Trump, Mısır’ın ABD’nin önemli bir müttefiki olduğunu vurguladı.

Ülkesinin radikal İslamcı terörle mücadelede ABD’nin yanında olduğunu kaydeden Sisi de "uzun bir süredir Trump’ın eşsiz kişiliğine derin bir hayranlık beslediğini" kaydetti.

ABD’nin eski başkanı Barack Obama, ülkesindeki insan hakları ihlalleri ile büyük eleştiriler toplayan Sisi’ye daha mesafeli bir tutum takınmayı tercih etmişti. Sisi, Obama döneminde Washngton’a davet edilmemiş Mısır’a yapılan yıllık 1 milyar 300 milyon dolarlık askeri yardımlar ise geçici olarak askıya alınmıştı.

İnsan hakları ihlalleri

Görüşme öncesi ABD hükümeti tarafından yapılan açıklamada insan haklarına ilişkin konuların El Sisi ile "daha özel ve gizli" bir biçimde ele alınacağı bildirilmişti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch) ABD Başkanı’nın Sisi’yi kabul etmesini sert bir biçimde eleştirmiş ve "Binlerce Mısırlı cezaevlerinde korkunç koşullar altında yaşamlarını sürdürmeye çalışırken ve işkence günlük hayatın bir parçası iken istikrarlı stratejik ilişkiler kurmaya çalışmanın tuhaf bir yol" olduğu belirtilmişti.

Abdülfettah El Sisi, 2013 yılında askeri darbe ile demokratik yollardan seçilen selefi Muhammed Mursi’yi devirmiş ve Mursi'nin tutuklanması ile ortaya çıkan protesto gösterilerini de şiddetle bastırmıştı.

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afp/dpa, BD/GA