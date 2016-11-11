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Deutsche Welle

Trumplar: ABD'nin 'first' ailesi

ABD'nin müstakbel Başkanı Donald Trump'ın, üç evliliğinden beş çocuğu bulunuyor. Sıkı bağlara sahip Trumplar, ABD'nin 45'inci Başkanına güçlü bir destek veriyor. İşte Trump ailesi...

11 Kasım 2016 16:12

İvanka Trump: Donald Trump'ın en tanınmış çocuğu olan İvanka Trump babasının seçim kampanyası ekibinin itici gücü olmuştu. İvanka, Trump'un İvana ile evliliğinden olan tek kızı. Mesleki kariyerine foto modellikle başlayan İvanka zamanla Trump Organizasyonu'nun ikinci başkanlığına kadar yükseldi. 2009 yılında Jared ile evlenen İvanka din değiştirerek Yahudi oldu. Trump'ın büyük kızı seçim kampanyası sırasında kadın düşmanı olmakla suçlanan babasını savundu.

Melania Trump: Donald Trump'ın üçüncü eşi Melania iç çamaşırı mankenliği yapan bir Sloven'di. Nikâhları 2005 yılında kıyıldı. Melania da kadınları taciz etmekle suçlanan eşini savundu. ‘Kocanızı nasıl değiştirmek isterdiniz?' sorusuna seçimden kısa önce verdiği yanıtta ‘Tweet'lerini', dedi. 2016 Temmuzu'nda Cumhuriyetçilerin Ohio'daki kongresinde bir konuşma yapan Melania Trump, okuduğu metni Michelle Obama'nın 2008 yılındaki konuşmasından kopyaladığı şeklindeki eleştirileri inatla geri çevirdi.

Eric ve Donald Trump Jr.

Donald Trump Jr. seçilmiş başkanın ilk eşi İvana'dan olan en büyük oğlu. Küçük Trump da babasının şirketinde başkan yardımcılığı yapıyor. Donald Trump Jr., Vanessa Haydon adındaki eski bir mankenle evli. Ava düşkünlükleri yüzünden eleştirilen Trump'un iki oğlu magazin medyasına av ganimetleriyle poz vermeyi seviyor.

Eric, Trump'un İvana ile evliliğinden olan üçüncü çocuğu. Kardeşleri gibi o da Trump Organizasyonu'nun başkan yardımcılığını yapıyor. Babasının Virginia'daki bağlarını ve golf sahalarını işleten Eric Trump 2006 yılında çocuk hastalıklarının araştırılması için kurduğu vakfa 28 milyon dolar bağışladı. Av meraklısı Eric yasak olmasına rağmen seçim günü oy pusulasının fotoğrafını çekip Twitter'da yayınlamıştı.

Tiffany ve Barron

Donald Trump'un aktris Marla Maples ile yaptığı ikinci evliliğinden olan kızı Tiffany Trump seçim kampanyasında oldukça pasif kalmakla birlikte Cumhuriyetçi Parti'nin Cleveland'daki kongresinde yaptığı konuşma çok beğenildi. Tiffany sosyal medyanın ‘star'ları arasında yer alıyor.

Donald Trump ile üçüncü eşi Melania'nın tek çocukları olan Barron Trump seçim kampanyasında kamuoyuna çok az göründü. Kampanyadan uzak tutulmaya çalışılan 10 yaşındaki Barron babasıyla golf oynamayı seviyor ve annesinin anadili Slovence'yi çok iyi konuştuğu söyleniyor.

© Deutsche Welle Türçe

Daniel Heinrich

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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