Trump’a taşlı şişeli protesto



New Mexico eyaletindeki Albuquerque kentinde Donald Trump'ın seçim kampanya etkinliği yaptığı binaya girmeye çalışan yaklaşık 100 gösterici, kendilerini engellemek isteyen polise taş ve şişe attı, Trump'ın seçim kampanyası için hazırlanan tişört ve posterleri ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve göz yaşartıcı bomba kullandı.

Elinde Meksika bayrakları taşıyan göstericiler ‘Trump bir faşisttir', 'Yeterince dinledik' gibi sloganlar attı. Hispanik kökenlilerin nüfusun yaklaşık yarısını oluşturduğu New Mexico eyaletinde ilk kez seçim kampanyası yapan Trump ise dışarıdaki göstericilere, “Evinize, annenizin yanına gidin' mesajı gönderdi.

Emlak milyarderi Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini önermiş, Meksikalı göçmenlerin tecavüzcü ve uyuşturucu tüccarı olduğunu söyleyerek ABD'de kaçak olarak yaşayan 11 milyon göçmenin sınırdışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

Trump Washington ön seçimlerini kazandı

Trump dün Washington eyaletindeki ön seçimleri de kazanarak, 7 Temmuz'daki parti kongresinde Cumhuriyetçilerin Başkan adayı olma hedefine daha da yaklaştı.

CNN televizyonunun yayınladığı geçici sonuçlara göre delege oylarının yüzde 76'sını kazanan Donald Trump'ın, temmuz ayındaki parti içi seçimde başkan adayı gösterilmek için ihtiyaç duyduğu bin 237 delege oyu hedefine ulaşmak için sadece 48 delege oyu daha alması gerekiyor. Cumhuriyetçiler'de Kaliforniya dahil beş eyalette daha ön seçimler yapılacak.

Trump'ın bu ay başında Indiana eyaletinde kazandığı zaferin ardından Cumhuriyetçi diğer rakipleri teorik olarak devre dışı kalmıştı. Demokratlar'da da eski dışişleri bakanı Hillary Clinton'ın başkan adayı olacağına kesin gözüyle bakılıyor.