Trump'a Moskova ile işbirliği suçlaması

ABD Başkan adayı Hillary Clinton'ın kampanya yöneticisi John Podesta, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ı Cumhuriyetçi aday Donald Trump'a yardım etmekle suçladı. Podesta, Clinton'ın e-postalarının hacklenmesinin ardında Moskova'nın olduğunu savundu.

Wikileaks, cuma gününden bu yana Podesta'nın Rus hackerlar tarafından ele geçirildiği iddia edilen Gmail hesabındaki binlerce e-postayı yayınlıyor.

Yayınlanan e-postalarda büyük hasar verici ifadeler bulunmadığı kaydedilse de Clinton'ın ekibinin çalışmalarının detaylarını ortaya koyuyor.

Podesta, e-postaların yayınlanmasının zamanlamasının Washington Post'un Donald Trump'ın kadınlarla ilgili şok edici açıklamalarını içeren videoyu yayınlamasının hemen ardından gelmesini ise şüphe verici bir tesadüf olarak nitelendirdi. Kampanya yöneticisi, FBI'ın konuya dair soruşturma başlattığını kaydetti.

Obama ve Bill Clinton yönetimlerinde de görev alan Podesta, "E-postaların yayınlanması kamu ilgisini Donald Trump'ın videoda kaydettiği menfur ifadelerden uzaklaştırmak için bir karşı ataktı” dedi.

Podesta, "Bu, Sayın Trump'a yardım etmek için Bay Assange'ın kendi kararı mıydı yoksa bir koordinasyon mu söz konusuydu bilmiyorum. Sadece, su kaynamaya başladığı anda olması çok şüphe verici bir tesadüf. Rusya'nın bu seçimlere müdahalesi ve Sayın Trump lehine açıkça etkileme girişimi tüm Amerikalılar için bir endişe kaynağı olmalıdır” şeklinde konuştu.

Obama yönetimi de cuma günü resmen Rusya hükümetini seçimlere karışmak için Amerikan siyasi kurumlarına siber saldırı direktifi vermekle suçlamıştı.

Trump: "Clinton'ın seçilmesi ABD'yi yok edebilir”

2005 yılında "Access Hollywood" isimli bir televizyon programının sunucusuyla konuşurken çekilen görüntülerde Trump, kadınları nasıl baştan çıkardığına dair ayrıntılı yorumlar yapıyordu. En son evli bir kadını baştan çıkartmaya çalıştığını ama başarılı olamadığını söyleyen Trump, güzel kadınların cazibesine dayanamadığını söylüyordu.

Başkan adayı diğer yandan, çekici bulduğu kadınlara nasıl dokunduğunu ve onları öptüğünü anlatırken, şöhretinin ve servetinin kadınların bu duruma itiraz etmesini engellediğini de açıkça dile getiriyordu.

Trump ise kendini "Bu seçimler özgür bir ülke olarak mı kalacağız yoksa yabancı devletler ve büyük bağışçıların kontrol ettiği yolsuzluk içinde bir muz cumhuriyeti mi olacağız bunu belirleyecek. Hillary Clinton'ın seçilmesi ülkenin yok olmasına yol açabilir” sözleriyle savundu.

Obama Trump'ın ifadelerini "iğrenç” buldu

Öte yandan ABD Başkanı Baracak Obama'nın sözcüsü, Obama'nın Trump'ın video kaydında kadınlarla ilgili söylediği cinsiyetçi ifadeleri "iğrenç“ bulduğunu söyledi.

Sözcü John Earnest, "Başkan çoğu Amerikalı gibi bu ifadeleri çok iğrenç buldu” dedi.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa, BS/GA