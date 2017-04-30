Trump'a iklim protestosu

ABD Başkanı Donald Trump 100 günlük görev süresinin sona ermesi sebebiyle Pennsylvania eyaletinin başkenti Harrisburg kentinde binlerce taraftarının önünde yaklaşık bir saatlik bir konuşma yaptı. Pozitif bir bilanço çıkaran Trump son haftaların "oldukça heyecanlı ve oldukça üretken" geçtiğini belirtti. Trump "Daha gelecek büyük, büyük savaşlar var ve her seferinde kazanacağız" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray muhabirlerinin geleneksel olarak her yıl düzenlediği yemeğe ise katılmadı. Trump Pennsylvania'daki konuşmasında "Washington Bataklığı'ndan" uzakta olduğu ve Beyaz Saray muhabirlerinin "son derece sıkıcı" yemeğinde yer almadığı için memnun olduğunu ifade etti. Beyaz Saray muhabirlerinin geleneksel yemeğine 36 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı katılmadı.

20 Ocak'ta göreve gelen Trump seçim kampanyası sırasında vaat ettiği birçok düzenlemeyi hayata geçirebilmiş değil. Obama yönetiminin sağlık reformunu kaldırma planı kendi saflarından destek görmedi. Müslüman ülke vatandaşlarına seyahat yasağı getirme planı yargıya takıldı. Meksika sınırına duvar örme projesinin akıbeti ise henüz belirsizliğini koruyor.

Trump konuşmasında başarı olarak muhafazakâr yargıç Neil Gorsuch'un Yüksek Mahkeme'ye atanmasını, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'ndan ABD'nin geri çekilmesini ve kömür endüstrisini güçlendirmek için iklim koruma yönergelerini yumuşatan kararnameyi imzalamasını saydı. Obama yönetiminin Cumhuriyetçi hükümete sadece bir "karmaşa" bıraktığını söyleyen Trump "Verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz" şeklinde konuştu.

İklim politikası

ABD Başkanı Trump Harrisburg'daki konuşmasında ayrıca iki hafta içinde Paris İklim Anlaşması ile ilgili bir karar vereceğini duyurdu. Trump seçim kampanyası sırasında ABD'yi iklim sözleşmesinden çıkarma vaadinde bulunmuştu. Paris İklim Anlaşması'na üye ülkeler, küresel ısınmayı endüstri çağının öncesine göre iki derecenin altında tutma hedefinde mutabık kalmıştı.

Öte yandan cumartesi günü başta Washington olmak üzere Seattle, Boston ve San Francisco gibi 300'den fazla kentte toplanan binlerce kişi Donald Trump'ın iklim politikalarını protesto etti. Washington D.C.'de "Halkın İklim Yürüyüşü" adıyla düzenlenen gösteriye 15 bin kişinin katıldı. Yürüyüşe Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio da destek verdi. Ünlü Hollywood yıldızının yürüyüş sırasında "İklim değişikliği gerçektir" yazılı bir pankart taşıdığı görüldü.

Florida Tampa'da göstericiler iklim değişikliği nedeniyle su seviyesinin yükselmesinin kent açısından bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Boston'da bir parkta toplanan göstericiler "Trump'ı devir" yazan bir pankart taşıdı.

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AP/AFP/DPA/EC/SSB