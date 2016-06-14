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Dünya
Deutsche Welle

Trump Washington Post'a rest çekti

ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Donald Trump, seçim kampanyalarından haber yapan Washington Post gazetesinin akreditasyonunu iptal etti.

14 Haziran 2016 15:35


Donald Trump Facebook’taki sayfasında ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post hakkında “hilekâr“, “sahtekâr“ kelimelerini kullandı ve gazetenin haberlerini “son derece hatalı“ diye niteleyerek eleştirdi. Trump’ın seçim merkezinden yapılan açıklamada ise söz konusu gazetenin okuyucunun dikkatini çekme gerekçesiyle gazetecilik bağımsızlığını yitirdiği görüşünü savunuldu ve “Biz böyle bir medya kuruluşu ile işbirliği konusunda kendimizi bundan böyle yükümlü hissetmiyoruz“ denildi.

Gazetenin Şef Editörü Martin Baron ise “Özgür, bağımsız basının rolü elinden alınmak isteniyor“ değerlendirmesini yaptı. Baron, gazetenin Trump’ın seçim kampanyaları hakkında bundan sonra da açık ve net, titiz ve ilkelerinden sapmadan haber yayınlayacağını vurgulayarak, “Biz yaptığımız habercilikten onur duyuyoruz ve bu anlayışı sürdüreceğiz“ diye konuştu.

Multi milyoner işadamı Donald Trump, eleştirel haber yapması nedeniyle medyayı sık sık paylamış ve bazı basın mensuplarının seçim toplantılarından haber yapmalarına izin vermemişti. Seçim kampanyaları, toplantılar ve basın toplantılarına katılım için akreditasyonu iptal edilen gazeteler arasında "Buzzfeed", "Huffington Post" ve "Politico" da bulunuyor.

Obama'ya radikal Müslümanlara sempati duyuyor suçlaması

Orlando’daki saldırının ardından yaptığı açıklamada Donald Trump, ülkedeki radikal Müslümanlara ilişkin tavrı nedeniyle Başkan Obama’yı eleştirmiş ve “Ya sert olmayan, ya da akıllı olmayan veya tamamen başka amaçlar güden bir adam tarafından yönetiliyoruz“ ifadelerini kullanmıştı. Washington Post ise Trump'ın Başkan Obama’nın radikal Müslümanlara sempati duyduğu gibi bir izlenim vermeye çalıştığını belirtmişti. Bunun üzerine Trump “Washington Post sanki Obama'nın Orlando'daki saldırıda parmağı olduğunu söylemişim gibi bir haber yayınladı, üzücü bir şey bu“ diye tepki gösterdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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