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Dünya
Deutsche Welle

Trump-Macron görüşmesinde Suriye açıklaması

25 Nisan 2018 00:45

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan birliklerinin Suriye'den "nispeten yakın bir zamanda" çekilmesini istediğini açıkladı.ABD Başkanı Trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında Amerikan birliklerinin Suriye'den "nispeten yakın bir zamanda" çekilmesini istediğini açıkladı. Ancak Trump bunun birliklerin görevi tamamlanınca olacağını söyledi. Trump İran'ın ülkedeki nüfuzunun büyümesine izin verilmemesinin önemine de değindi.

Trump "Eve dönmek istiyoruz. Eve döneceğiz. Fakat güçlü ve kalıcı bir ayak izi bırakmak istiyoruz ve bu bizim görüşmemizin çok büyük bir kısmını oluşturdu" dedi. Ancak Trump İran'ın Akdeniz'e erişimine izin vermek istemediklerinin de altını çizdi.

Trump "Suriye'de IŞİD, Irak'ta IŞİD ile ilgili işimizi en azından bitirmek üzereyiz ve kimsenin başaramadığı bir iş yaptık" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise Fransa'nın Suriye'deki varlığını sona erdirmesi ile ilgili bir zaman çizelgesi vermesinin "imkansız" olduğunu söyledi. Macron Suriye'de yapılması gerekenlerin gelecek haftalarda ve aylarda değerlendirileceğini ve Suriye'ye müdehalenin ilk amacının IŞİD ve diğer militan gruplarla ilgili işleri bitirmek olduğunu belirtti.

Fransa 14 Nisan'da İngiltere ve ABD ile birlikte Suriye'ye hava saldırısı düzenlemişti. Hava saldırısı ABD, Fransa ve İngiltere'nin Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad rejimini sorumlu tutmasını takiben gerçekleşmişti.

Reuters, AFP/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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