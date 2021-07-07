Trump, Facebook, Twitter ve Google'a dava açtı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Facebook, Twitter ve Google ve söz konusu şirketlerin CEO’larına dava açtığını duyurdu.Trump, söz konusu şirketler tarafından haksız yere sansürlendiğini iddia etti.

ABD’de 6 Ocak’ta eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından yapılan Kongre baskını sonrası Trump’ın sosyal medya hesapları teknoloji devleri tarafından şiddete teşvik ettiği gerekçesi ile askıya alınmıştı.

"Toplu dava açıyorum"

Trump, hesaplarını askıya alan Facebook, Twitter ve Google ile Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, Google CEO’su Sundar Pichai ve Twitter CEO’su Jack Dorsey’ede dava açtığını duyurdu. New Jersey eyaletinde yer alan Bedminster’daki Trump Ulusal Golf Kulübü’nde basın toplantısı düzenleyen Trump, “Bugün, Amerika İlk Politika Enstitüsü ile birlikte, Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO'ları Mark Zuckerberg, Sundar Pichai ve Jack Dorsey'e karşı büyük bir toplu dava açıyorum” dedi.

Trump ayrıca, ülkenin en iyi teknoloji firmalarının "yasadışı ve anayasaya aykırı sansür uygulayıcılar" haline geldiğini ifade ederek, kendisinin ve hukuk ekibinin üç şirket ve CEO'ları ile mahkemede mücadele sözü vererek, duruşma öncesi bir anlaşma aramadıklarını kaydetti.

Dava, Florida Güney Bölgesi’ndeki ABD Bölge Mahkemesi'nde açılırken, Facebook, Google ve Twitter dava hakkında henüz açıklama yapmadı.