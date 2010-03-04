TRT Esra Ceyhan'ı sildi

T24 - TRT 1 ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'la Hayat, programı yönetimin kararı üzerine yayından kaldırıldı.







TRT 1 ekranlarında öğleden sonra kadın kuşağı olarak 13:30-16:00 saatleri arasında yayınlanan Esra Ceyhan'la Hayat, programı yönetimin kararı üzerine yayından kaldırıldı.



TRT'de 8 Mart itibariyle Duygu Özçelik'in sunduğu "Çeyiz Show" isimli program başlayacak.



1 hafta boyunca Esra Ceyan'ın programı yerine Türk filmleri yayınlanacak.



Sezon başında Kanal D'den 40 bin TL aylık ücretle TRT'ye geçtiği iddia edilen Esra Ceyhan'ın maaşı Meclis gündemine bile taşınmıştı.

