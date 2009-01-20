Troyalı Atlas

Gülben Ergen ile Mustafa Erdoğan'ın oğlu Atlas, Troya gösterisinde sahneye çıktı.



Sahnelenmeye başladığı 2008 Nisan ayından bugüne 300 bin kişinin izlediği "Troya" gösterisinin önceki günkü izleyicileri arasında gösterinin genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın oğlu Atlas da vardı. Atlas, doğum gününde babasıyla aynı sahneyi paylaştı. Hektor kostümüyle gösteri bitiminde sahneye çıkan Atlas, dansçılarla beraber seyirciyi selamladı. "Troya", seyirciden gelen yoğun istek üzerine 120 kişilik dev dansçı kadrosuyla İstanbul Gösteri Merkezi'nde 24-29-31 Ocak tarihlerinde gösterilerine devam edecek.

