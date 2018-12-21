Tren, demiryolunda kalan TIR'ı biçti

ABD (DHA) – ABD’nin Texas Eyaletinde bulunan demiryolu üzerinde sıkışan bir TIR’a, kuzeye doğru ilerlemekte olan bir yük treni çarptı. Görgü tanıkları tarafından çekilen amatör görüntülerde, trenin, TIR’a çarptıktan sonra bir süre TIR’ı sürüklediği görülüyor. Yetkililer kazadan kimsenin yaralanmadığını söyledi.

Yetkililer, TIR’ın demiryolundan geçmekte olduğu sırada rayların olduğu alanda sıkıştığını ve hareket edemediğini; sürücünün durumu polise bildirdiğini ancak trenin oldukça yakın olduğu için makinistin zamanında durumdan haberdar olamadığını söyledi.