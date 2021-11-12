Trans bireylere servisi reddeden işkembeciye hapis cezası

Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi, üç kişiyi trans oldukları gerekçesiyle restorana kabul etmeyen ve sözlü saldırıda bulunan Köroğlu İşkembecisi işletmecisi ve çalışanına hapis cezası verdi.

Kaos GL’nin haberine göre Ankara’da bulunan Köroğlu İşkembecisi 2017 yılında, yemek yemeye giden 3 kişiye servisleri toplayarak “İçeri giremezsiniz, patronun kesin emri var travestilere servis açmıyoruz” yanıtı verdi ve iddialara göre saldırıda bulundu.

Janset Kalan ve arkadaşının açtığı dava sonuçlandı. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında, transları lokantaya kabul etmeyen ve onlara hakaret eden Köroğlu İşkembecisi’nin işletmecisi O.G.D. ve şef garsonu Türk Ceza Kanunun 122. maddesi uyarınca hapis cezası aldı.

Hapis cezası alan O.G.D. ve şef garson hükmün açıklanmasının geriye bırakılması nedeniyle tutuklanmadı ancak beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri durumunda cezaları infaz edilecek.

Ayrımcılık suçuna hapis cezası

Janset Kalan ve E.G.’nin avukatı Emrah Şahin davayı kaosGL.org’a değerlendirdi. Av. Şahin, ayrımcılık suçunu işleyen lokanta işletmecisinin duruşmalara gelmediğini, hakkında yakalama kararı çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi.

"Duruşmalara sanık O.G.D. hiç katılmadı. Hakkında çıkarttığımız yakalama kararından sonra havaalanında gözaltına alındı ve orada alınan ifadesinde olay yaşandığı sırada lokantada olmadığını söyledi. Ancak yapılan incelemeler sonucu orada olduğu kesinleşti. Bugünkü duruşmadaysa Janset Kalan ve E.G. tarafından sanık teşhis edildi ve hakaret edip, restorandan çıkaran kişilerden biri olduğu kanıtlandı.



Bunun üzerine nihayet, savcılığın Türk Ceza Kanunu’nun 122. Maddesine göre cezalandırılması talebi mahkeme tarafından kabul edildi. Hem lokanta işletmecisi O.G.D. hem de şef garson bu suçtan bir yıla yakın hapis cezasına çarptırıldı. Ancak daha önce işledikleri bir suç olmadığı için mahkeme hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. Bu şu anlama geliyor failler beş yıl içinde bir başka suç işlemeleri durumunda bu ceza hükümleri açıklanacak. Ayrıca faillerin kararı istinafa veya temyize götürme hakları yok; itiraz hakları var, o da Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülebilir. Bu durumda da cezanın kesinleşmesini bekleriz."