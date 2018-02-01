Transferde son gün sürprizleri

Nasri boşta kaldı

Emenike La Liga\'da

Josue yine tutunamadı

Cenk Gönen, Malaga\'da forma şansı bulamadı

Süper Lig\'in gözdesi Paletta\'nın bonservisi elinde

Alex Song kulüpsüz kaldı

Emrah Başsan\'ın rotası Portekiz oldu

Lazar Markovic yine kiralık gitti

İSTANBUL,(DHA)

Transfer döneminin son gününde takımlar bir yandan futbolcu transferleriyle kadrolarını güçlendirirken bir yandan da sürpriz gelişmelere yaşandı.

NASRİ BOŞTA KALDI

Sezon başında yıldız futbolcu transferleriyle hedef büyüten Antalyaspor\'da işler planlandığı gibi gitmedi. Büyük bir sürprize imza atarak Samir Nasri\'yi Antalya\'ya getiren kırmızı-beyazlılar devre arasında Fransız futbolcularıyla yollarını ayırdı. Antalyaspor formasıyla 8 maça çıkan Nasri, 2 gol attı ve 1 asistlik katkı sağladı. Transferin son gününde bir takımla anlaşamayan yıldız futbolcu şu an boşta kaldı.

EMENİKE LA LIGA\'DA

Her transfer döneminde isminden söz ettiren Emmanuel Emenike\'nin yeni durağı La Liga oldu. İspanyol ekibi Las Palmas\'ın Olympiakos\'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Nijeryalı futbolcu sezonun ilk yarısında 5 maçta forma giydi ve hiç gol atamadı. Emenike\'nin yeni takımı Las Palmas, Malaga ve Deportivo ile birlikte La Liga\'nın düşme hattında yer alıyor. Olympiakos ile 2019\'un sonuna kadar sözleşmesi bulunan Emenike\'nin Türk takımlarıyla da ismi anılmıştı.

CENK GÖNEN, MALAGA\'DA FORMA ŞANSI BULAMADI

Sezon başında 200 bin Euro bonservis bedeliyle Galatasaray\'dan İspanyol Malaga takımına transfer olan ve 3 yıllık sözleşme imzalayan Cenk Gönen\'in sözleşmesi transferin son günü feshedildi. Cenk Gönen, Malaga formasını giymeden takımdan ayrılmış oldu. Ayrıca Cenk, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde Ukrayna ve Hırvatistan ile oynanan karşılaşmalarının kadrosunda yer almıştı.

SÜPER LİG\'İN GÖZDESİ PALETTA\'NIN BONSERVİSİ ELİNDE

Milan, sezon başında ismi Trazonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Gabriel Paletta\'nın sözleşmesini feshetti. 31 yaşındaki İtalyan defans oyuncusu bu sezon sadece 1 UEFA Avrupa Ligi maçında görev aldı ve lig maçlarında hiç süre bulamadı. Geçen sezon Milan formasıyla 30 Serie A maçına çıkan Paletta\'nın toplam 191 Serie A maçı bulunuyor ve ligin tecrübeli defans oyuncuları arasında yer alıyor.

JOSUE TUTUNAMADI

Süper Lig\'de Bursaspor, Galatasaray ve en son Osmanlıspor forması giyen Josue, Osmanlıspor\'dan ayrıldı. Süper Lig\'de 78 maça çıkan Portekizli futbolcu 9 gol 14 asistlik performans gösterdi. Geçen sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıkan Josue, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı ve sezon başında da Osmanlıspor\'a transfer oldu. Ankara ekibinde 9 maçta görev alan Josue 3 asistlik performans gösterdi. Osmanlıspor\'da sezonun 2\'nci yarısında kadroda düşünülmeyen Portekizli ile yollar ayrıldı.

ALEX SONG KULÜPSÜZ KALDI

Kariyerinde Arsenal, Barcelona, gibi kulüpler olan Alex Song, Rubin Kazan\'dan da ayrıldı. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcu transfer sezonunda Göztepe\'nin de gündemine geldi. Alex Song\'un kariyerinde 190 Premier Lig, 39 La Liga ve 47 Şampiyonlar Ligi maçı bulunuyor. Rubin Kazan ile yollarını ayıran tecrübeli oyuncu kulüpsüz kaldı.

EMRAH BAŞSAN\'IN ROTASI PORTEKİZ OLDU

Geçtiğimiz sezon önce Çaykur Rizespor\'a sonrasında da Hollanda 2\'nci Lig takımı Fortuna Sittard\'a kiralanan Emrah Başsan, bu sezonun ilk yarısında sadece 3 karşılaşmada 130 dakika süre aldı. 1 gol ve 1 asistlik performans gösteren futbolcu devre arasında bu sefer alacaklarına karşılık bonservisini aldı ve Portekiz\'in Vitoria Setubal takımına transfer oldu. Emrah, geçen sezon Fortuna Sittard\'da 15 maçta 7 gol ve 3 asistle takımına önemli bir katkı sağlamıştı.

LAZAR MARKOVİC YİNE KİRALIK GİTTİ

Avrupa futbolunda büyük bir ses getirmesi beklenen Lazar Markovic, bu sefer Belçika\'nın Anderlecht takımına kiralandı. 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Markoviç, kendisinden beklenen patlamayı yapamadı. Geçen sezon Premier Lig\'de Hull City forması giyen futbolcu 12 maçta görev aldı ve 2 golünde hazırlayıcısı oldu. Markovic\'in Liverpool ile 2019\'un sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Birçok genç yeteneği Avrupa futboluna kazandıran Anderlecht\'in Markovic üzerindeki etkisi merak uyandırıyor.