Trakya'da kar etkisini sürdürüyor (2)

DEREKÖY\'DE 20 SANTİM KAR

Kırklareli\'nin Bulgaristan\'a açılan Dereköy Sınır Kapısı\'nda kar kalınlığı, yer yer 20 santimetreyi buldu. Dereköy yolu üzerinde ekipler, kar temizleme çalışması yaptı. Kar yağışının etkili olduğu Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ulaşımın sağlanamadığı 46 köy yolunun açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

ŞARKÖY\'DE OKULLAR TATİL

Tekirdağ\'ın Şarköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime ara verilmesinin ardından tüm okullar tatil edildi. İlçedeki fırtına yüzünden elektrik hatlarında kopmalar olması üzerine ilçenin bir kısmına elektrik verilemiyor. Okulları ziyaret eden Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, elektrik kesintileri nedeniyle kaloriferlerin yanmaması üzerine okulların tatil edildiğini söyledi ve öğrenciler evlerine gönderildi.

MALKARA\'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tekirdağ\'da okulların bugün tatil olduğu Malkara ilçesinde ise dün gece etkili olan kar yağışı, bugün durdu. Elektrik hatlarında meydana gelen arızalar nedeniyle gece yarısından itibaren 40 mahalleye elektrik verilemiyor. TREDAŞ ekipleri, arızaları gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. İlçe merkezinde ise belediye ekipleri, kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

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