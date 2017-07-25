Trakya Fest 4 Ağustos'ta başlıyor

Daha önce bölgede yapılmamış, ilk özelliği taşıyan ve 4-6 Ağustos 2017 tarihleri arasında Erikli Sahili Keşan Belediye Plajı’nda düzenlenecek “Trakya Fest”, müzik dünyasının önemli isimlerini ve gruplarını müzikseverlerle buluşturacak.

“Tüm Renkleri Buluşturan Festival” sloganıyla 4-6 Ağustos 2017 tarihleri arasında Erikli Sahili Keşan Belediye Plajı’nda düzenlenecek Trakya Fest, alanında önemli isimleri ve grupları ağırlayacak. Müzikseverlere ağaçların arasında bir kamp alanı ve serin sular eşliğinde unutulmaz bir festival deneyimi yaşatmayı amaçlayan Trakya Fest kapsamında Şebnem Ferah, Duman, Manga, Bülent Ortaçgil, Moğollar, Hayko Cepkin, Adamlar, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Deniz Tekin, Son Feci Bisiklet, Yeni Türkü, Zakkum, Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Manuş Baba, Jehan Barbur, Leman Sam ve Apolas Lermi gibi isimler müzikseverlerle buluşacak.

Şehrin gürültüsünden birkaç günlüğüne uzaklaşmak isteyen konuklarını sınırsız müzik ve eğlence ile buluşturacak festivalin günlük bilet fiyatı 40 TL, kombine bilet fiyatı 80 TL, kombine + kamp bilet fiyatı ise 100 TL olacak.

Trafya Fest'in üç günük konser programı şöyle:

1.Gün (4 Ağustos)

Manga

Bülent Ortaçgil

Zakkum

Niyazi Koyuncu

Deniz Tekin

2.Gün (5 Ağustos)

Duman

Leman Sam

Selçuk Balcı

Adamlar

Manuş Baba

3.Gün (6 Ağustos)

Şebnem Ferah

Moğollar &Hayko Cepkin

Yeni Türkü

Jehan Barbur

Son Feci bisiklet

Yüz yüzeyken konuşuruz

Apolas Lermi