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Traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bergama İlçesi'nde, virajı alamayarak devrilen traktörünün altında kalan 73 yaşındaki Mehmet İnci öldü, römorkta yolculuk yapan 1'i kadın 2 komşusu ise yaralandı

26 Eylül 2017 21:20

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Bergama İlçesi\'nde, virajı alamayarak devrilen traktörünün altında kalan 73 yaşındaki Mehmet İnci öldü, römorkta yolculuk yapan 1\'i kadın 2 komşusu ise yaralandı.
Evli ve 2 çocuk babası, çiftçi Mehmet İnci, dün saat 19.30 sıralarında, kırsal kesimdeki Armağanlar Mahallesi\'ndeki bahçesinden komşuları olan 34 yaşındaki Bekir Erincan  ve 31 yaşındaki Selma Erincan çifti ile zeytin topladıktan sonra Fatih Mahallesi\'ndeki evlerine dönmek üzere 10 UF 176 plakalı traktörü ile yola çıktı. Kırsal Gaylan Mahallesi girişine geldiklerinde İnci, virajda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör, savrularak devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan İnci, kaza yerinde öldü. Römorkta yolculuk yapan ve kaza sırasında yol kenarına savrulan Bekir-Selma Erincan çifti ise yaralandı. Bekir Erincan, cep telefonundan arayıp, durumu jandarma ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erincan Çifti\'ni Dr. Faruk İlker Bergama Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedaviye alınan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından İnci\'nin cesedi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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