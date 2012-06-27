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Trafik müdürüne 'aşırı hız' cezası

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Bölge Trafik Şube Müdürü Aşkın Kızık'a hız sınırını aştığı gerekçesiyle 140 lira ceza yazıldı

27 Haziran 2012 16:34

Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürü Aşkın Kızık, otomobiliyle Sakarya Bulvarı'nda seyir halindeyken 85 kilometre hızla radara yakalandı.

Normalde 70 kilometre hızla gitmesi gereken yolda hız sınırını ihlal eden Kızık'a meslektaşları tarafından 140 lira ceza yazıldı. Kendisini tanıyan meslektaşlarının yazdığı cezaya hiçbir itirazda bulunmayan Kızık, cezayı aynı gün içinde ödediğini söyledi. Kızık, hız sınırını aştığının farkında olmadığını ancak cezayı yedikten sonra hız sınırına daha fazla dikkat ettiğini söyledi.

Antalya Emniyet Müdürü Ali Yılmaz ise trafik kültürünün öğrenilmesi ve trafik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti. Trafikte araç kullananın konumunun ne olursa olsun kimliğinin sürücü olduğunu vurgulayan Yılmaz, ''Herkesin trafik kurallarına uyması gerekiyor. Biz bu konuda maksimum güvenlik, minimum risk ve sıfır tolerans anlayışı ile hareket ediyor ve denetimler yapıyoruz. Görevi dışında kural ihlali yapan meslektaşlarımız dahi olsa ceza uyguluyoruz. Bu ceza bu duruma en iyi örnektir'' dedi.

Yılmaz, hız sınırının düşürülmesi amacıyla Avrupa Birliği destekli ''Antalya'da yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak için yaşam boyu öğrenme'' isimli projeyi uygulamaya koyduklarını sözlerine ekledi.

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