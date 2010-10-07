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TRAFİK CANAVARI MESAİDE OSMANİYE (A.A)

07 Ekim 2010 14:29

-TRAFİK CANAVARI MESAİDE OSMANİYE (A.A) - 10.07.2010 - Osmaniye'nin Toprakkale İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi öldü, 8'i çocuk 11 kişi yaralandı. Gaziantep'ten Adana'nın Yumurtalık ilçesine denize gitmek için yola çıkan Cuma Yener idaresindeki 27 LK 868 plakalı otomobil, TAG otoyolu Adana istikameti 12. kilometrede aracın lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çaptı.  Kazada, sürücü Cuma Yeter, eşi Gülşen, çocukları Sait (11), İlknur (9), Umut Can (3) ve Muhammet Enes Yeter (2), akrabaları Havva (33), İpek (14), Şenay (12), Adile (10) ve Yakup Can (7) ile Yusuf Emre Şakir (3) yaralandı. 112 Acil Servis ambulanslarıyla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Gülşen Yener kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

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