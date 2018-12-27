Trabzonspor'un genç ismi Uğurcan, kalesinde devleşti

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)-

Trabzonspor’un 5-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçının ardından Onur Recep Kıvrak’tan kaleyi devralan 22 yaşındaki Uğurcan Çakır, ligde son 5 hafta kalesinde en az gol gören 4 kaleciden biri oldu.

Trabzonspor’da Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor karşısında alınan 5-0’lık mağlubiyetin ardından kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak’tan kaleyi devralan genç kaleci Uğurcan Çakır, ligde forma giydiği 5 maçta kalesinde toplamda 4 gol görerek, ligde en az gol yiyen kaleciler arasında yer aldı.

AĞABEYLERİYLE YARIŞIYOR

Ligde Uğurcan Çakır’ın forma giydiği son 5 hafta göz önünde bulundurulduğunda, kalesinde 3’er gol gören Medipol Başakşehirli 29 yaşındaki Mert Günok ile Antalyasporlu 31 yaşındaki Ruud Boffin, bu noktada en iyi performansı sergileyen isimler oldu. Uğurcan Çakır ile Aytemiz Alanyaspor’un 34 yaşındaki deneyimli kalecisi Haydar Yılmaz ise son 5 maçta kalelerinde gördükleri 4’er golle Boffin ve Mert’ten sonra en iyi performans sergileyen isim oldular.

İSTATİSTİKLERDE ONUR’A ÜSTÜNLÜK KURDU

Bu arada maç başına gol ortalaması göz önünde bulundurulduğunda ise Uğurcan Çakır, kaleyi devraldığı Onur Recep Kıvrak’a göre daha başarılı bir performans sergiledi. Bu sezon ligde çıktığı 12 maçta 18 gol yiyen Onur, maç başına 1,5 gol ortalaması ile mücadele ederken, 5 lig maçında 4 gol yiyen Uğurcan Çakır’ın ise maç başına gol ortalaması 0,8 oldu. Dakika bazında değerlendirildiğinde Onur her 60 dakikada bir, Uğurcan Çakır ise her 153 dakikada bir kalesinde gol gördü. Onur, forma giydiği dönemde kalesine gelen şutlarda yüzde 69’luk kurtarış başarısı sağlarken, Uğurcan ise kalesine gelen şutlarda yüzde 83’lük kurtarış başarısı elde etti.

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