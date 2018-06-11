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Spor

Trabzonspor'dan teknik kadro açıklaması

TRABZON,(DHA) Trabzonspor’da Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok’un atandığı, teknik kadrodaki güçlendirmenin ise devam ettiği belirtildi

11 Haziran 2018 20:06

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor’da Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok’un atandığı, teknik kadrodaki güçlendirmenin ise devam ettiği belirtildi.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Teknik Direktörlük görevine Ünal Karaman’ın getirilmesinin ardından Profesyonel Takım Menajerliği’ne Emrah Tok atanmıştır. Teknik Direktörümüz Ünal Karaman’ın yardımcılıklarını Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Yrd. Doç. Dr. Timur Atalay, Olcay Mülazımoğlu ve Ümit İnal üstlenecektir. Kondisyoner olarak ise Gökhan Kandemir görev yapacaktır. Teknik kadromuzdaki güçlendirme devam edecek olup, Türkiye Futbol Federasyonu stanydartlarında uygun görevlendirmeler en kısa zamanda tamamlanıp kamuoyuna duyurulacaktır” ifadelerine yer verildi.

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