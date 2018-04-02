Trabzonspor'dan 'skorbord' açıklaması

TRABZON,(DHA)

Trabzonspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, Galatasaray maçının ardından Türk Telekom Arena Stadı’nın skorbordunda yer alan \'Şampiyonların kupası müzesinde olur. Galatasaray Stadyum Müzesi ve Turu, ziyaretçilerini bekliyor\' yazılı görselin ne anlama geldiği konusunda Garatasaraylı yetkililerden cevap beklendiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Bu akşam Galatasaray ile Türk Telekom Arena’da oynadığımız karşılaşmanın ardından stadyumdaki scoreboard’a yansıyan ifadenin ne anlama geldiğini herkes gibi biz de merak ediyoruz. Galatasaraylı yetkililere soruyoruz: Hiçbir amaca hizmet etmeyen bu ifade hangi maksatla; hangi kurum ve şahıslar kastedilerek kullanılmıştır? Acilen cevap beklediğimizi belirtir, kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadelerine yer verildi.

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