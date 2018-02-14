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Spor

Trabzonspor'dan ‘Remy' açıklaması

TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy’e 7

14 Şubat 2018 00:43

TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy’e 7.5 milyon Euro\'luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7.5 milyon Euro\'luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır” denildi.

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