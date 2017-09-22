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Spor

Trabzonspor’dan Onur Kıvrak açıklaması

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Onur Recep Kıvrak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

22 Eylül 2017 15:36

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Medipol Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Onur Recep Kıvrak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Kaptanımız Onur Recep Kıvrak Başakşehir maçından önce gerçekleştirilen idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlanmıştır. Çekilen MR sonucunda karın kasında (external obliqus abdominalis) travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak’ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR’ında uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir“ denildi.

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