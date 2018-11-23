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Spor

Trabzonspor'dan Onazi açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, akşam antrenmanında sakatlanan Ogenyi Onazi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu

23 Kasım 2018 22:25

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Trabzonspor Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, akşam antrenmanında sakatlanan Ogenyi Onazi\'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi\'nin antrenmanda girdiği ikili mücadele sonucu sakatlandığını belirten Bozdoğan, \"Boyun ve göğüs bölgesinden darbe alan oyuncumuza sahada ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisine gönderildi. Burada yapılan tetkikler ve çekilen tomografi sonrası herhangi bir kırık bulgusuna rastlanmadı. Ancak oyuncumuzun devam eden ağrılarından dolayı bir süre daha gözlem altında tutulması uygun görüldü” ifadelerini kullandı.

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