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Spor

Trabzonspor'dan gollü prova

Trabzonspor, Antalya kampının son gününe Irak 1'inci Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı

12 Kasım 2017 20:21

Trabzonspor, Antalya kampının son gününe Irak 1\'inci Lig takımlarından Naft Missan ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı Antalya\'da kamp yaparak değerlendiren Trabzonspor, kampın son gününde Irak 1\'inci Lig takımlarından Naft Missan ile hazırlık maçı yaptı. Belek turizm merkezindeki Arcaida Spor Kompleksindeki karşılaşmaya bordo mavililer Esteban, Kamil Ahmet Çörekçi, Mas, Pereira, Hüseyin Türkmen, Furkan Yıldırım, Olcay Şahan, Sosa, Volkan Şen, Castillo ve Rodallega ile sahaya çıktı.
Karşılaşmada rakibinden üstün oynayan Trabzonspor 34\'üncü dakikada penaltıdan Rodallega ve 41\'inci dakikada Castillo\'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda da atak futbolunu sürdüren Trabzonspor 53\'üncü dakikada Dame N\'Doye ve 60\'ıncı dakikada Kamil Ahmet Çörekçi\'nin golleriyle karşılaşmayı 4-0 kazandı.
Teknik direktör Rıza Çalımbay, Antalya kampına getirdiği U21 takımı oyuncuları Hüseyin Türkmen ve Furkan Yıldırım\'a ilk 11\'de görev verdi. Genç oyunculardan Tayyip Ebrar ise 70\'inci dakikada Pereira\'nın yerine oyuna girdi. Trabzonspor\'un eski oyuncusu Yattara\'nın tavsiyesiyle Antalya kampında denen Keita ise 81\'inci dakikada Emmanuel Mas\'ın yerine oyuna dahil oldu. Olcay Şahan\'ın sahaya kaptan olarak çıktığı maçta, Volkan Şen, 90 dakika sahada görev yaptı. 16 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut ise 85\'inci dakikada Esteban\'ın yerine oyuna girdi. Karşılaşmayı az sayıda Trabzonspor taraftarı da izledi.
Antalya kampını tamamlayan Trabzonspor akşam saatlerinde Trabzon\'a dönecek. Bordo-mavili ekip yarın izin yapıp salı günü yapacağı akşam idmanıyla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Karşılaşmadan detay görüntüler
- Rıza Çalımbay\'ın görüntüsü
- Trabzonspor\'un golü

HABER: Tolga YILDIRIM - KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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