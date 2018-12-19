Trabzonspor'dan ‘Esteban' açıklaması

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Kulübü, kalecileri Esteban Alvarado Brown’un sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshettiğini açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Kosta Rikalı kaleci, dün izinsiz olarak Trabzon’dan ayrılmıştı.

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