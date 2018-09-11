Trabzonspor'dan 'Burak Yılmaz' açıklaması

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)- Trabzonspor Kulübü, Burak Yılmaz\'ın alacaklarını gerekçe göstererek bordo-mavililere çektiği ihtarla ilgili yaşanan tartışmalara yönelik açıklama yaptı.

Trabzonspor Kulübü\'nün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

\"Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz\'ın transferi için Beijing Guoan kulübüyle 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ve 2 milyon Euro bonus (Futbolcunun 10 ve üzeri gol atması halinde 300 bin Euro, Futbolcunun resmi müsabakaların % 50\'sinde forma giymesi halinde 200 bin Euro, Avrupa Kupalarına katılım halinde 1.5 milyon Euro) karşılığında anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun menajerlik ücreti olarak da 1 milyon 50 bin Euro belirlenmiştir. (Bonuslar hariç olmak üzere menajerlik ücretiyle birlikte transfer maliyeti: 34 milyon TL) Burak Yılmaz\'la ise 6 Ağustos 2017 tarihinde yıllık 3 milyon 550.000 bin Euro garanti ücret ve kadroda olup olmamasına bakılmaksızın kazanılan her 1 puan başına 12.5 bin € karşılığında 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ayrıca futbolcuya sözleşme süresi boyunca 60 Süper Lig maçına çıkması veya 2019-2020 sezonunda toplamda 20 müsabakada yer alması halinde aynı şartlarda +1 yıllık daha sözleşme opsiyonu sağlanmıştır. (Üç yıllık maliyeti bonuslar hariç: 80 milyon TL)Bu şartlarda kulübümüze transferi gerçekleşen Burak Yılmaz\'a geçen süre zarfında belirli periyotlarla ve gecikmeli olarak ödemeler yapılmıştır. 10 Nisan 2018\'de görevi devralan Yönetim Kurulumuzun yaptığı incelemeler sonrasında dönemin yönetimi tarafından profesyonel futbolcu Burak Yılmaz\'a 4 aylık (Aralık, Ocak, Şubat, Mart) maaşının ödenmediğini, kazanılan her 1 puan başına taahhüt edilen bonusların karşılığı olan ücretlerin ise hiç yatırılmadığı görülmüştür. (4 ay x 355 bin Euro=1 milyon 420 bin Euro ve puan başı alacağı 42 puan x 12.5 bin Euro=525 bin Euro Toplam: 1 milyon 945 bin Euro) Göreve geldiği günden itibaren şeffaf, dürüst, gerçekçi ve yapıcı ilkeler benimseyen yönetim kurulumuz, profesyonel futbolcu kadromuzla 30 Nisan 2018 günü yaptığı görüşmeler sonrasında ödemelerin 15 Mayıs 2018 günü hesaplarına yatırılacağını bildirmiştir. Ancak meblağların büyüklüğü nedeniyle yaşanan aksaklılardan dolayı söz verilen tarihten sadece 3 gün sonra gecikmeli olarak futbolcularımıza 18 Mayıs 2018\'de ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Burak Yılmaz\'a da 1 milyon 72 bin 500 Euro ödeme yapılmıştır. Ne üzücüdür ki; bir önceki dönemde aylarca ödeme yapılmamasına rağmen herhangi bir yasal girişimde bulunmayan Burak Yılmaz\'ın 15 Mayıs 2018 günü noter üzerinden kulübümüze gönderdiği ihtar, ödemelerin gerçekleştirildiği günün akşamı elimize ulaşmıştır. Burak Yılmaz söz konusu ihtarına Nisan maaşını ve o ay içinde takımımızın kazandığı puanların bonuslarını da ekleyerek tarafımıza 1 aylık süre vermiş ve toplam 2 milyon 387 bin 500 Euro\'luk alacağını talep etmiştir. Kulübümüz 18 Haziran 2018 tarihinde alacağından kalan 1 milyon 315 bin Euro\'yu da futbolcunun hesabına yatırmıştır.\"

\"GAYRETİMİZE RAĞMEN İHTARLAR ÜZERİNDEN PARA TALEBİNİ ANLAMLANDIRAMIYORUZ\"

Futbolcunun alacağını istemesi veya hakkını aramasının doğal bir durum olduğunun belirtildiği açıklamada, son olarak şöyle denildi:

\"Ancak kamuoyunun da bildiği üzere dövizde yaşanan dalgalanma nedeniyle hem ülkemizin hem de kulübümüzün içinde bulunduğu bu zorlu şartlarda ödemeler konusunda gecikmeler yaşanabilmektedir. Hal böyleyken Burak Yılmaz gibi, kulübümüzde şampiyonluk yaşamış, burada \'yeniden\' doğmuş ayrıca takım kaptanlığı yapan birisinin ödemeleri belirli bir denge ve rutine oturtma gayretimize rağmen sürekli ihtarlar üzerinden parasını talep etmesini anlamlandıramadığımızı vurgulamak isteriz. Herkesin malumudur ki kulübümüzün ekonomik yapısı 1 veya 5 aylık süreler içinde normalleşebilecek bir seviyede değildir. Yine de Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak 4 aylık süre zarfında yaptığımız 180 milyon TL\'lik ödeme ve sonrasında gerçekleşen ödemelerden görülecektir ki, kulübümüzün geçmişten gelen borçlarını büyük bir kararlılıkla azaltmaya çalışmaktayız! Bu vesileyle; ekonomik, sosyal ve idari olarak normalleşme trendi gösteren kulübümüzün hâlâ 1 milyar TL\'yi aşan bir borç yüküyle karşı karşıya olduğunu hatırlatır, yaşanan bu süreçte büyük bir sabır, anlayış ve aidiyet örneği gösteren profesyonel futbolcularımıza da bir kez daha teşekkürlerimizi sunarız.\"

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