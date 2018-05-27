Trabzonspor'da transfer listesi kabarık

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA)

Düşük maliyetli bir kadro ile yeni sezona başlamayı hedefleyen Trabzonspor, yeni teknik direktörünün göreve başlamasıyla transferde belirlenen isimlere yönelecek.

2017-18 sezonuna maliyetli bir kadro ile başlayan ancak hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor\'da Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim, kulübün ekonomik durumunu da göz önüne alarak kadroda yeni yapılanmaya gitmeyi planlıyor. İlk etapta maliyetli oyuncuları elden çıkarmak isteyen bordo-mavililer, daha ekonomik transferlerle kadrosunu güçlendirip yeni sezona başlamayı hedefliyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILACAK

Trabzonspor yönetiminin Salı günü yeni teknik direktörünü açıklaması beklenirken, bu sorunun çözüme kavuşturulmasının ardından ise transfer çalışmalarına hız verilecek. Yardımcı antrenör olarak göreve başlayan Hüseyin Çimşir\'in bu konuda detaylı bir rapor hazırladığı kaydedildi. Özellikle genç ve ekonomik transferlere yönelen bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig\'e veda eden takımları da incelemeye aldı.

LİSTE KABARIK

Trabzonspor\'da şuana kadar alternatifli bir liste oluşturulduğu, bu noktada Süper Lig\'e veda eden Osmanlıspor\'dan orta saha Musa Çağıran, sol bek Tiago Pinto, sol kanat Aminu Umar, sağ kanat Serdar Gürler, Gençlerbirliği\'nden sol bek Uğur Çiftçi, Kardemir Karabükspor\'dan 18 yaşındaki stoper Tayyib Talha Sanuc ile 1\'inci Lig ekibi Samsunspor\'dan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes İslam İlkin\'in gündemde olduğu öğrenildi.

TARAFTARDAN YÖNETİME FATİH TEKKE BASKISI

Bu arada Trabzonspor yönetimi bu hafta içerisinde yeni teknik direktörün açıklanacağını duyururken, bordo-mavili taraftarlar yönetime sezonu Denizlispor\'da tamamlayan Fatih Tekke\'nin bu göreve getirilmesi konusunda baskı yapıyor. Daha önce Trabzonspor\'da futbol oynayan ve takımın kaptanlığını yapan Trabzonlu teknik adam için sosyal medyada kampanya başlatılırken, birçok taraftarın da buna destek verdiği görüldü.

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