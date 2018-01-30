T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonspor'da hedef şaştı

Trabzon,(DHA) Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna '50'nci yılda şampiyonluğa' sloganıyla giren Trabzonspor, ligin19'uncu haftasının tamamlanmasıyla birlikte lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde kaldı ve ligde 5'nci sırada yer aldı

30 Ocak 2018 13:42

Trabzon,(DHA)

Süper Lig\'in 2017-2018 sezonuna \'50\'nci yılda şampiyonluğa\' sloganıyla giren Trabzonspor, ligin19\'uncu haftasının tamamlanmasıyla birlikte lider Medipol Başakşehir\'in 11 puan gerisinde kaldı ve ligde 5\'nci sırada yer aldı.
GÖZTEPE MAÇIYLA BİRLİKTE YA TAMAM YA DEVAM 
Ziraat Türkiye Kupası\'na Son 16 turunda veda eden Trabzonspor, çok değerli gördüğü 50\'nci kuruluş yılını da kupasız kapatabilir. Trabzonspor, 20\'nci hafta mücadelesinde Göztepe ile oynayacağı karşılaşmada olası puan kaybıyla birlikte üst sırlarla olan puan farkı iyice açılmış olacak.
EN ÇOK GOL ATAN VE GOL YİYEN TAKIMLARDAN BİRİSİ
Bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ve Teleset Mobilya Akhisarspor\'a karşı iki ağır yenilgi alan Trabzonspor evinde sadece 6 kez kazanabildi. Ayrıca evindeki ilk beraberliği de Fenerbahçe maçında yaşamış oldu. Karadeniz ekibi deplasmanlarda ise 10 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 6 beraberliği bulunan bordo mavililerin 2 de mağlubiyeti bulunmakta. Süper Lig\'de Galatasaray ve Fenerbahçe\'den sonra en çok gol atan takım olan Trabzonspor, ayrıca ligin en çok gol yiyen 8\'inci takımı. 
KUPASIZ GEÇEN 7 SEZON 
Trabzonspor, 2017-2018 sezonunu kupasız kapatırsa, üst üste 8\'nci sezonu kupa sevinci yaşamadan tamamlamış olacak. 2009-2010 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası\'nı kazanan bordo mavililer, 2010-2011 sezonu başında da Süper Kupa sevincini yaşadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TrabzonDHA Süper LigTrabzonsporMedipol BaşakşehirGÖZTEPE MAÇIYLA BİRLİKTE YA TAMAM YA DEVAM  Ziraat Türkiye Kupası SonGöztepeENGOL ATAN VE GOL YİYEN TAKIMLARDAN BİRİSİ BuAytemiz AlanyasporTeleset Mobilya Akhisarspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24