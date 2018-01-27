Trabzonspor'da hedef mutlak galibiyet

Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)



SÜPER Lig\'de şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Trabzonspor, yarın sahasında ağırlayacağı Fenerbahçe karşısında çıkış arayacak.

Süper Lig’de haftanın en kritik maçlarından bir tanesine çıkacak olan Trabzonspor, yarın sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçını kazanarak ligde tırmanışa geçmeyi hedefliyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde ilk kez Fenerbahçe’yi ağırlayacak olan bordo-mavili takımda kritik maç öncesi Mustafa Akbaş ve Castillo’nun sakatlıkları devam ediyor. Yeni transfer Filip Novak’ın oynayıp oynamayacağı ise maç günü netlik kazanacak. Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle 4 gün boyunca takımdan ayrı çalışan Burak Yılmaz, ise dev maçta sahadaki yerini alacağı belirtildi.

DEV MAÇTA ÖNLEMLER ARTIRILDI

Öte yandan Fenerbahçe maçı öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı da gerçekleştirildi. Toplantıda alınan karar doğrultusunda çevre illerde polis takviyesi yapılması da kararlaştırılırken, 700’ü özel olmak üzere toplam 2 bin güvenlik görevlisinin maçta görev yapması bekleniyor.

MUHTEMEL 11

Trabzonspor’un Fenerbahçe maçı muhtemel 11’i şu şekilde:

Onur – Pereira, Uğur, Durica, Kamil – Okay, Onazi – Olcay, Sosa(Yusuf), Abdülkadir – Burak

SAKATLAR: Castillo, Novak, Mustafa Akbaş

CEZALI: Hubocan