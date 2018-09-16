Trabzonspor'da hedef 3 puan

Tolga SAĞLAM/TRABZON,(DHA)



Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçı da kazanarak zirve takibini sürdürmek istiyor.

Ligde ilk 4 haftada 2 galibiyet, 1’er beraberlik ve mağlubiyet alan, topladığı 7 puanla zirve takibini sürdüren Trabzonspor, yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’a konuk olacak. Son olarak sahasında Galatasaray karşısında aldığı galibiyetle moral bulan bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor karşısından da 3 puanla ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Saat 20.00’de Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

11’DE TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, son oynanan Galatasaray maçının 11’ini büyük oranda koruyacağı öğrenildi. Karaman’ın sadece savunma hattında değişiklik yaparak, hafta içerisinde gerçekleştirilen antrenmanlarda hafif sakatlığı nedeniyle takımla çalışamayan Hosseini’nin yerine stoperde Toure’ye görev vermesi bekleniyor. Ayrıca yine hafif sakatlığı nedeniyle takımla çalışmalara katılamayan Onazi’nin de kendini iyi hissettiğini belirttiği, yapılacak son kontrollerin ardından Nijeryalı oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçında ilk 11’deki yerini alabileceği kaydedildi.

AYTEMİZ ALANYASPOR İLE 5’İNCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla birlikte tarihinde 5’inci kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 4 maçta Trabzonspor’un 1, Aytemiz Alanyaspor’un ise 2 galibiyeti bulunuyor. 1 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bordo mavililer, söz konusu 4 maçta rakip filelere 5 gol gönderirken, kalesinde 8 gol gördü.

TRABZONSPOR’UN AYTEMİZ ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Toure, Mustafa, Novak- Onazi, Sosa- Olcay, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Kamil Ahmet

CEZALI: Yok

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