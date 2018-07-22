Trabzonspor'da ayrılık var

Trabzonspor'un Kolombiyalı oyunusu Fabian Castillo Meksika'ya gidiyor. Kulüpten yapılan açıklamada Meksika kulübü Tijuana ile görüşmelere başlandığı bildirildi. Kanat oyuncusu Türkiye'de geçirdiği iki sezonda 48 maça çıkıp 2 gol, 6 asistlik performans sergilemişti. Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Fabian Andres Castillo Sanchez'in, Meksika'nın Tijuana kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

Saygılarımızla"