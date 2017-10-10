Trabzonspor, yurda döndü

Katar\'da Al Sadd kulübüyle özel maç oynayan Trabzonspor, yurda dönüş yaptı.

Doha Havalimanı’nda uçakta yaşanan arıza nedeniyle 1 saat rötarlı olarak Trabzon’a hareket eden bordo-mavili kafileyi taşıyan uçak, saat 21.10’da Trabzon Havalimanı’na iniş yaptı. Dış hatlar gelen yolcu bölümünden çıkış yapan bordo-mavili kafile, daha sonra kendilerini bekleyen kulübe ait otobüs ile Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne hareket etti. Trabzonspor, yarın saat 18.30’da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla hafta sonu oynayacağı Teleset Mobilya Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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-Takımın gelişinden detaylar

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) - FOTOĞRAFLI