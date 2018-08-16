Trabzonspor yönetiminde istifa!

Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer, aldığı istifa kararını yönetime sundu. Yönetimin Sümer'i ikna etmeye çalıştığı öğrenildi.

İddiaya göre, Trabzonspor'da Genel Koordinatörlük görevini yürüten Özkan Sümer, transfer konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşadı. Sümer, bunun üzerine istifa kararı aldı ve yönetime sundu. Yönetimin ikna etmek için Sümer'le görüştüğü öğrenildi.

Trabzonspor'da futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanı olarak görev yapan Özkan Sümer, teknik direktörlüğü döneminde 2 kez lig şampiyonluğu yaşadı. (DHA)