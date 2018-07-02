Trabzonspor, Slovenya'da

Tolga SAĞLAM/LJUBLJANA-Slovenya (DHA)

2018-19 sezonu hazırlıkları kapsamında 1-24 Temmuz tarihleri arasında Slovenya’da çalışmalarını gerçekleştirecek olan Trabzonspor kafilesi Slovenya’ya indi.

Bugün yerel saat ile 17.30’da özel uçakla Trabzon’dan havalanan bordo mavililer 3.5 saatlik uçuşun ardından saat 21.00’de Slovenya’nın başkenti Ljubljana’ya indi. Trabzonspor kafilesi buradan kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele geçti. Bordo mavililer yarın saat 10.30’da burada yapacağı çalışmalarla Slovenya kampına başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ljubljana havalimanından kafilenin görüntüleri

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