Trabzonspor seri peşinde

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR, deplasmanda karşılaşacağı Medipol Başakşehir’i mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamayı, hem de üst sıralarda kendine yer edinmeyi arzuluyor.

İlk 4 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayan bordo mavililer, yarın deplasmanda Medipol Başakşehir’e konuk olacak. Trabzonspor 9 puanla 4’üncü sırada bulunan rakibi karşısından galibiyetle ayrılarak, üst sıralarda bir adım daha yaklaşmaya çalışacak. Saat 17.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

SAVUNMADA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Ligin ilk 4 haftasında kalesini gole kapayamayan bordo mavililerde teknik direktör Ersun Yanal’ın savunma hattında değişiklikler yapmayı planladığı öğrenildi. Deneyimli teknik adamın, son oynanan Gençlerbirliği 11’inden farklı olarak savunmada Mustafa Akbaş’ın yerine sakatlığı geçen Durica’ya, ayrıca Uğur’un yerine de yeni transfer Hubocan’a şans verebileceği belirtildi. Forvet hattında sakatlığının ardından tedavi programı uygulanan Burak Yılmaz’ın da bu maça yine 11’de başlaması bekleniyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR İLE 19’UNCU RANDEVU

Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 19’uncu kez karşı karşıya gelecek. Ligde 2 takım arasında bugüne kadar oynanan 18 maçta Trabzonspor’un 9, Medipol Başakşehir’in 4 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor bu maçlarda 32 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Trabzonspor, Medipol Başakşehir ile oynadığı son 4 maçta da rakibine üstünlük kuramadı. En son 2014-15 sezonunun 2’nci yarısında Hüseyin Avni Aker Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup eden bordo mavililer, sonraki 4 maçta 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti.

TRABZONSPOR\'UN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11\'İ ŞU ŞEKİLDE:

Onur- Pereira, Hubocan, Durica, Mas- Okay, Kucka- Olcay, Sosa, Yusuf Yazıcı- Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

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