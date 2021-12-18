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Spor

Lider Trabzonspor, Hatayspor karşısında üç puanı iki golle aldı

Devreyi yüzde 80 topla oynamayla kapatan 'Fırtına' 8 şut denemesinden 5 isabet buldu

18 Aralık 2021 18:00

Lider Trabzonspor yeni bir galibiyet için fazla beklemedi. Geçen haftada Antalyaspor'a mağlup olan bordo-mavililer, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi. Ligde 13. galibiyetini elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi ilk yarıdaki oyunuyla yeni bir rekorun sahibi oldu.

Geçtiğimiz hafta namağlup unvanını Antalyaspor deplasmanında kaybeden Trabzonspor, Süper Lig'in 17. hafta maçında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.

36 bin taraftarın önünde maça iyi başlayan Abdullah Avcı'nın ekibi ilk 45 dakikayı 2-0 öne noktaladı.

24. dakikada Djaniny ile öne geçen bordo-mavililer, 38'de Andreas Cornelius skoru 2-0'a getirdi. İlk golün asistini yapan Norveçli yıldız, ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti.

Devreyi yüzde 80 topla oynamayla kapatan 'Fırtına' 8 şut denemesinden 5 isabet buldu. Gol beklentisi xG ise 1.02 olarak istatistiklere yansıdı. Trabzonspor 386 isabetli pasla, ilk yarılarda yapılan isabetli pas rekorunu kırdı. Ömer Erdoğan'ın takımı ilk kez bir ilk yarıda şut atamadı.

Medical Park Stadyumu'ndaki mücadelenin ikinci yarısına Atakaş Hatayspor hızlı başladı. Farkı azaltma adına açık arayan konuk ekip yakaladığı fırsatlardan sonuç çıkaramadı.

Skor avantajını pas oyunuyla korumayı bilen Trabzonspor, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun son düdüğüyle birlikte sahadan galip ayrıldı: 2-0.

Trabzonspor 18. hafta maçında Altay'a konuk olacak.

Maçtan önemli anlar

88' YİNE MUNIR! Koita kendi yarı alanında topla buluştu. Önce topu sol kanada taşıdı. Ardından bir vücut çalımı ile rakibini oyundan düşürüp sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Dar açıdan sert bir vuruş yaptı. Munir bu pozisyonda da gole izin vermedi.
 
87' KALECİ KURTARDI! Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Berat'ın pasıyla topla buluşan hareketlenen Abdülkadir Ömür, sağ çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Topu soluna çekip uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Açıyı iyi kapatan Munir gole izin vermedi.
 
79' DOKUNAMADI! Sağ kanatta topla buluşan Abdülkadir çok şık bir pasla Siopis'i gördü. Siopis'in penaltı noktası ile kale sahası arasına yaptığı ortada Koita gelişine bir vuruş yapmak istedi. Ama ıska geçti.
 
74' TEHLİKE! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Cornelius, topu Siopis'e aktardı. Siopis uygun durumda sol çaprazdan sert bir vuruş yaptı. Munir gole izin vermedi.
 
60' KAÇTI! Sol kanatta topla buluşan Muhammed Mert'in yerden pasında ceza sahasının solunda El Kaabi topla buluştu. El Kaabi'nin dar açıdan gelişine sert vuruşunda top yandan dışarıya gitti.
 
46' UĞURCAN KURTARDI! Sağ kanattan arka direğe doğru yapılan ortada Diouf kale sahasına uçarak kafayı vurdu. Uğurcan nefis bir refleksle golü önledi.
 
38' GOL! Fark ikiye çıktı... Cornelius'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Denswil, yerden penaltı noktasına doğru pasını verdi. Cornelius bu topa gelişine sağ ayak içiyle şık bir dokunuş yaptı ve topu sağ köşeden ağlara gönderdi: 2-0.
 
33' KALECİ KURTARDI! Berat'ın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Hamsik, yayın gerisindeki Bakasetas'ı gördü. Bakasetas, topla buluşur buluşmaz sol ayağı ile çok sert bir vuruş yaptı. Munir, iki hamlede bu topu kontrol etmeyi başardı.
 
24' GOL! Trabzonspor golü buldu... Berat'ın pasıyla ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Cornelius, şık bir pasla Djaniny'i savunma arkasına kaçırdı. Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Djaniny, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının içiyle bir vuruş yaparak topu uzak köşeden ağlara gönderdi: 1-0.
 
20' TEHLİKE! Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Bakasetas, ceza sahasının solundaki Hamsik'e harika bir pas attı. Topla buluşan Hamsik'in çapraz pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Munir gole izin vermedi.
 
 

 

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