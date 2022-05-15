Trabzonspor 2-1 Altay (Maç sonucu)

Şampiyon Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 75 bin taraftarının önünde konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala puanını 81 yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Trabzonspor ile lige veda eden Altay karşı karşıya geldi.

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi gösterdiği mücadeleyi şampiyon Trabzonspor 2-1 kazandı.

19. dakikada İbrahim Öztürk'un kendi kalesine attığı golle öne geçen şampiyon Trabzonspor'a konuk Altay 70. dakikada Martin Rodriguez ile karşılık verdi. Mücadelede son sözü 84. dakikada penaltıdan attığı golle Nwakaeme söyledi: 2-1

Bu sonuçla ligin bitimine 1 hafta kala Trabzonspor puanını 81'e çıkarırken Altay ise 34 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında şampiyon Trabzonspor, Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olurken, Altay ise sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.