Trabzonspor - Kasımpaşa: 4-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık (xxx), Serkan Olguncan (xxx), İbrahim Çağlar Uyarcan (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Toure (xxx), Hosseini (xxx), Novak (xx) - Onazi (xx), Kucka (xx) - Abdülkadir Ömür (xx) (Dk. 79 Ekuban x), Sosa (xx) (Dk. 46 Amiri x), Burak (xxxx) - Rodallega (xxxx) (Dk. 87 Hasan Batuhan)

KASIMPAŞA: Ramazan (x) - Popov (x), Veysel (xx), Josue Sa (x) (Dk. 81 Özgür x), Veigneau (x)- Pavelka (xx), Sadiku (xx)- İlhan (x) (Dk. 81 Koita x), Eduok (xxx) (Dk. 77 Tarkan x), Trezeguet (xx) - Diagne (xx)

GOLLER: Dk. 43 - Dk. 74 Burak, Dk. 53 - Dk. 72 Rodallega (Trabzonspor) - Dk. 30 Eduok, Dk. 37 Trezeguet (Kasımpaşa)

SARI KARTLAR: Kucka, Onazi (Trabzonspor) - Sadiku, Eduok, Josue Sa (Kasımpaşa)

Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında Trabzonspor, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Kasımpaşa\'yı 4-2 mağlup etti. Bordo mavililere galibiyeti getiren golleri 43 ve 74\'te Burak, 53 ve 72\'nci dakikalarda Rodallega kaydederken, konuk ekibin golleri 30\'uncu dakikada Eduok, 37\'nci dakikada ise Trezeguet\'den geldi. Trabzonspor bu sonuçla iki maçlık mağlubiyet serisinin ardından 3 puana ulaşırken, Kasımpaşa ise üst üste üçüncü maçından da puan çıkaramadı.

2\'nci dakikada ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Eduok\'un uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

12\'nci dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Rodallega\'nın kaleye yerden şutunda meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.

17\'nci dakikada sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa\'nın penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

21\'inci dakikada Burak\'ın ceza sahası son çizgisinden içeriye çıkardığı topa savunmada kimse dokunamadı, arkadan gelen Novak\'ın sol çaprazdan gelişene kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

22\'nci dakikada Eduok\'un ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şutu Onur son anda uzaklaştırmayı başardı.

24\'üncü dakikada Rodallega\'nın ceza sahasına göndermek istediği pasında top savunmadan geri geldi, tekrar meşin yuvarlakla buluşan Rodallega bu kez kaleyi denedi ancak Ramazan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

25\'inci dakikada ceza sahası yayının gerisinden kazanılan serbest vuruşta Sosa penaltı noktasına ortaladı, topu iyi takip eden Toure kafayla vuruşunu yaptı, üst direğe çarpan top auta çıktı.

30\'uncu dakikada Pavelka\'nın pasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Eduok\'un kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak Onur\'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.

37\'nci dakikada orta sahada Diagne\'nin ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Trezeguet, ceza sahası yayının üzerinde topla buluştuktan sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

43\'üncü dakikada Pereira\'nın sağ kanattan penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Burak Yılmaz, kafayla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 Kasımpaşa\'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

53\'üncü dakikada ceza sahası sol çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Rodallega geçti, doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2.

71\'inci dakikada ceza sahası yayının hemen gerisinden kazanılan serbest vuruşta Rodallega\'nın doğrudan kaleye gönderdiği şut yan direkten geri döndü.

72\'nci dakikada sağ kanattan Pereira\'nın penaltı noktasına ortasına Rodallega gelişine röveşatasında, yerden sekerek kaleye giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.

74\'üncü dakikada Kucka\'nın savunmanın arasına pasında topa iyi hareketlenen Burak, ceza sahası yayının üzerinden bekletmeden vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak filelere gitti: 4-2.

90\'ıncı dakikada Pereira\'nın ara pasında savunmanın arkasına iyi hareketlenen Onazi, kaleci ile karşıya pozisyonda topa istediği gibi vuramadı ve önemli bir pozisyondan sonuç alamadı.

Karşılaşma 4-2 Trabzonspor\'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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