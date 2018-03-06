Trabzonspor - Beşiktaş: 0-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON, (DHA) -

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Kemal Yılmaz (xx)

TRABZONSPOR: Onur (x), Pereira (x), Hubocan (x), Durica (xx), Novak (x), Okay (xx), Kucka (x) (Dk. 65 Rodallega x), Abdülkadir (xx), Sosa (xx), Olcay (x) (Dk. 64 Yusuf x), N’Doye (x)

BEŞİKTAŞ: Fabri (xxx), Gökhan (xxx), Medel (xxx), Tosic (xxx), Adriano (xx) (Dk. 65 Caner x), Atiba (xxx), Tolgay (xx), Lens (xx) (Dk. 86 Mustafa ), Talisca (xxx), Babel (xxx), Love (x) (Dk. 58 Negredo xx)

GOLLER: Dk. 71 ve Dk. 78 Babel (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Hubocan (Trabzonspor) - Tosic, Lens (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71 ve 78’inci dakikalarda Babel kaydetti.

7’nci dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sosa’nın ortaladığı topa ön direkte iyi hareketlenen Novak, uygun pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.

23’üncü dakikada sağ kanattan Abdülkadir’in ceza sahası yayının üzerine çıkardığı pası Kucka gelişine kaleye gönderdi, top üstten auta çıktı.

25’inci dakikada orta sahada kazanılan topla çıkan Beşiktaş’ta Adriano soldan ceza sahasına ortaladı, kaleye paralel giden topa Love dokunamayınca konuk ekip önemli fırsattan yararlanamadı.

38’inci dakikada Talisca’nın savunmanın arkasına pasında topa iyi hareketlenen Love, meşin yuvarlağı önüne düzeltip şutunu çekti ancak top az farkla üstten auta gitti.

43’üncü dakikada Babel’in ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Talisca şutunu çekti, Onur kurtardı, dönen top Talisca’ya çarpıp auta çıktı.

71’inci dakikada Caner’in soldan ceza sahasına ortaladığı topu Durica uzaklaştırmak isterken Negredo’nun önünde kaldı. Negredo’nun korner çizgisi üzerinden altı pasa çıkardığı topu Babel, ayağının içiyle ağlarla buluşturdu: 0-1.

78’inci dakikada sol kanatta topla buluşan Ryan Babel, Alvaro Negredo ile yaptığı verkaç sonrasında ceza alanında tekrar topla buluştu ve sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşeden ağlara gitti: 0-2.

89’uncu dakikada sol kenardan rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içerisine giren Negredo’nun penaltı noktası üzerine çıkardığı topa Babel dönerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90+1’inci dakikada sağ kanattan Pereira’nın ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen N’Doye kafayla şutunu kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşma 2-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

HUBOCAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor’da Beşiktaş maçı öncesi 3 sarı kart ile ceza sınırında yer alan Hubocan, karşılaşmanın 27’nci dakikasında Babel’e yaptığı faul sonrası hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. Bu kart sonrası cezalı duruma düşen Hubocan, ligin 25’inci haftasında oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BİR TARAFTAR SAHAYA GİRİP TÜRK BAYRAĞI AÇTI

Karşılaşmanın 68’inci dakikasında Trabzonspor tribünlerinden bir taraftar elinde Türk bayrağı ile saha ortasına kadar koşarak bayrağın üzerinde secde etti. Daha sonra güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraftar sahadan çıkarıldı.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Trabzonsporlu taraftarlar, bordo-mavili takımın 78’inci dakikada kalesinde gördüğü ikinci golün ardından yönetimi istifaya davet etti.

(FOTOĞRAFLI)