Trabzon’da velilerden okul eylemi

Selçuk BAŞAR/YOMRA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Yomra İlçesi\'nde, öğrenci velileri Maden Ortaokulu’ndaki ilkokul sınıflarının kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yomra ilçesine 43 kilometre uzaklıktaki Maden Mahallesi’nde yer alan Maden Ortaokulu’nda yeni eğitim- öğretim döneminde ilkokul sınıflarının kaldırılmasına mahalle sakinleri tepki gösterdi. Daha önce ilkokul eğitimi verilen okulun yeni düzenlemeyle sadece ortaokul bünyesinde eğitim- öğretim verilmesine karşı çıkan veliler, okul önünde toplanarak yeni düzenlemeyle mağdur edildiklerini söyledi. Kalabalık içinde yer alan ilkokul öğrencileri de ‘Okul bizim tek umudumuz’, ‘Unuttular kapatırken kaybettikleri çocukları’, ‘Okulumuzu geri istiyoruz’ ve ‘En iyi okul eve en yakın okuldur’ yazılı dövizler taşıyarak ilkokullarına yeniden dönmek istedi.

‘LÜTFEN BU ÇOCUKLARA SAHİP ÇIKIN’

Okul önünde kalabalık adına konuşan Oktay Acar “Burada 5 mahallemizin öğrencileri ilkokulda eğitim-öğretim görmekteydi. Ta ki bu yıla kadar. Bu yıl yeni yönetmelikle buradaki ilkokulu kaldırdılar ve çevre mahallelere verdiler. O bölgelerde yer alan okullara da çocuklarımız kış şartların gidebilmesi çok zor olacak. Hatta yönetmelikte ‘okul servis araçları kışın zincir kullanamaz’ diyor. Bölgede kış şartlarını göz önünde bulundurursak burada araçlar en az 4 ay zincir takmak zorunda. Yani çocuklarımız 4 ay okula gidebilecek geriye kalan 4 ayını da evinde geçirmek zorunda kalacaktır. Bu da tepkimize neden olmuştur. Biz bu mağduriyeti ilgililere bildirdik ama bir netice alınmadı. Buradan Milli Eğitim Müdürüne sesleniyorum; bu çocuklar bizim geleceğimiz. Lütfen bu çocuklara sahip çıkın” dedi.

‘ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİMİ AKSAYACAK’

Öğrenci velisi Yasemin Uzunoğlu en yakın okulun evlerine 10 kilometre mesafede olduğunu ifade ederek “Yeni eğitim-öğretim dönemindeki bu düzenlemeye kesinlikle karşıyız. Ben de bu okuldan mezunum. Bu okulun eskisi gibi sürmesini istiyorum. 5-6 yaşlarındaki çocuk diğer bölgedeki okullara kar-kış nasıl gitsin? Burada çocuklarımızın eğitimi aksayacak” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Bir diğer öğrenci velisi İrfan Aydın ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavının yerine geçmesi beklenen sistem için verdiği ‘En iyi okul aslında evladımızın evine en yakın okuldur’ şeklindeki değerlendimesini anımsatarak şöyle konuştu:

“Bu okul 13 yıldır eğitim ve öğretim vermektedir. Ama bu yıl bir karar alındı. Bu karar öğrenci ve velileri psikolojik açıdan etkilemektedir. Alınan bu düzenleme bölgede yaşayan hiçbir vatandaşımız tarafından kabul görmedi, tepkiye neden oldu. Velilerimiz bu kararın değiştirilmesini istiyor. Hatta birçok veli de çocuklarını okula bu nedenle yollamak istemiyor. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; öğrencilerimizi en yakın okula göndermek istiyoruz.”

150 ÖĞRENCİ OKULA BAŞLAMADI

Toplam öğrenci kapasitesi 400 olan ve şu anda yeni eğitim-öğretim döneminde 250 ortaokul öğrencisiyle başlayan okulda yeni düzenlemeyle kaldırılan ilkokul sınıflarındaki yaklaşık 150 öğrenci ise çevre mahalledeki ilkokullara kayıt yaptırabilecek. Bu arada kapanan ilkokulu nedeniyle bahse konu 150 ilkokul öğrencinin ise kendilerine gösterilen okullarda eğitim-öğretime başlamadıkları da öğrenildi.



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