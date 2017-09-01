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Trabzon’da kaçan boğa trafiğe daldı

Fatih TURAN / TRABZON,(DHA) – TRABZON’da hayvan pazarından satın alınan ve kesim için götürüldüğü sırada sahibin elinden kurtularak kaçmaya başlayan boğa Tanjant karayoluna girdi

01 Eylül 2017 14:11

Fatih TURAN / TRABZON,(DHA) – TRABZON’da hayvan pazarından satın alınan ve kesim için götürüldüğü sırada sahibin elinden kurtularak kaçmaya başlayan boğa Tanjant karayoluna girdi. Karayolu üzerinde koşan boğa uyuşturucu iğne atılarak yakalandı
Kentte sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa Karşıyaka Mahallesi Tanjant karayoluna girdi, trafiği tehlikeye düşürdü. Trafikte ilerleyen ve zaman zaman da başka şeride geçerek kaçışını sürdüren boğayı yakalamak için vatandaş ve sürücüler seferber oldu. Peşinden koşanlara ve kendisine korna çalan araçlara aldırış etmeden hızla ilerleyen boğa bir sonra yorularak yol ortasındaki refüjde durdu.  Gelen ekipler tarafından uyuşturucu iğne ile vurulan yorgun boğa sakinleşmesi sonrası yakalandı.

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