-TRABLUS'TA YAKIT TANKERİ PATLADI TRABLUS (A.A) - 02.03.2011 - Yönetim karşıtı protestoların yapıldığı Libya'nın başkenti Trablus'ta yakıt tankeri patladı. Patlama halkta paniğe yol açarken, tankerin alev aldığı belirtildi. İtfaiye araçlarının yangını söndürmeye çalıştığı kaydedildi. Bölge halkının olay yerine akın eden yabancı basın mensuplarına saldırarak, basın mensuplarını kaldıkları otele kadar takip ettiği de ifade edildi. Patlamanın sabotaj olup olmadığı bilinmiyor. -KADDAFİ YENİ İSİMLER ATADI Libya lideri Muammer Kaddafi'nin, yönetim karşıtlarına destek vermek için görevlerinden istifa eden iki bakanın yerine yeni isimler atadığı bildirildi. Libya devlet televizyonunun haberinde, Kaddafi'nin İçişleri Bakanı Abdülfettah Yunus El Abidi'nin yerine Mesud Abdülhafız'ı, Adalet Bakanı Mustafa Muhammed Ebud Celil'in yerine de Muhammed Ahmed El Kamudi'yi getirdiği belirtildi. Kaddafi'nin, ayrıca geçen hafta istifa ederek muhalefete katılan Başsavcı Abdürrahman El Abbar'ın yerine Muhammed Akri El Mahgubi'yi atadığı kaydedildi. -FITCH, LİBYA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ- Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, Libya'nın ''BBB'' olan uzun vadeli kredi notunu üç kademe birden indirerek ''BB''ye çekti, görünümünü ise ''negatif'' olarak belirledi. Kuruluştan yapılan açıklamada, not indiriminin ülkenin giderek kaotik hale gelen ekonomik ve politik durumunu yansıttığı belirtilerek, ülkenin kredi notunun birkaç ay içinde tekrar düşürülebileceği uyarısında bulunuldu. Fitch geçen hafta, yönetim karşıtı gösterilerin yayıldığı Libya'nın kredi notunu ''BBB+''dan ''BBB''ye indirdiğini açıklamıştı. Böylece kuruluş ülkenin kredi notunu bir hafta içinde ikinci kez düşürmüş oldu. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's da (S&P) geçen hafta, Libya'nın uzun vadeli kredi notunu ''A-'' seviyesinden ''BBB+'' seviyesine çektiğini ve not görünümünü ''negatif'' izlemeye aldığını bildirmiş, Libya'nın kredi notunda yeni indirimler olabileceği uyarısında bulunmuştu.