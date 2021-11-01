Tottenham, Nuno Espirito Santo'nun görevine son verdi

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham Hotspur, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolları ayırdı. Portekizli teknik adam görevde 4 ay kalabildi.

Tottenham Hotspur, teknik direktör Nuno Espirito Santo ile yolları ayırdı. Portekizli teknik adam görevde 4 ay kalabildi.

Vatandaşı Jose Mourinho'nun gönderilmesinin ardından Tottenham'da göreve getirilen Nuno Espirito Santo da Kuzey Londra ekibine ilaç olamadı. Sezona iyi başlamalarına karşın ilerleyen haftalardaki düşüş, Nuno Espirito'nun sonunu getirdi. Son olarak takım sahasında Manchester United'a 3-0 yenilirken; yönetim taraftarların da büyük tepkisini göz önünde bulundururak yolları ayırla kararı aldı.

Wolverhampton'ın eski çalıştırıcısı göreve gelişi sırasında da taraftarların büyük çoğunluğunun tepkisini çekmişti. Tottenham'ın başına geçecek isimler arasında Julian Naglesmann, Brendan Rodgers, Erik ten Hag, Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Paulo Fonseca ve Rino Gattuso gibi isimler geçse de yönetim Portekizli de karar kılmıştı.

Tottenham'da şimdi gündemde Porto'nun teknik direktörü Sergio Conceicao bulunuyor. Kulübün Jose Mourinho'nun ayrılığının ardından geçici olarak göreve getirdiği Ryan Mason'ı yine bir süreliğine göreve getirebileceği bildirildi.