Tottenham, Avrupa Ligi'nde rahat turladı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfsberger'i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk etti.

Tottenham iki maç sonunda toplamda 8-1'lik skorla rakibini eledi. White Hart Lane'da oynanan karşılaşmada Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Dele Alli, 50 ve 83'üncü dakikalarda Carlos Vinicius ile 73'üncü dakikada Gareth Bale kaydetti.