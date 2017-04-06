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Spor

Tottenham 3 dakikada tarih yazdı

Tottenham, Chelsea'nin 7 puan gerisinde

06 Nisan 2017 16:20

Premier Lig'in 31. haftasında Swansea'ye konuk olan Tottenham Hotspur, 88. dakikasına yenik durumda girdiği karşılaşmayı 3-1 kazanarak şampiyonluk ümitlerini canlı tuttu.

Premier Lig'de lider Chelsea'nin en yakın takipçisi Tottenham, dün gece kümede kalma savaşı veren Swansea'ye konuk oldu. Karşılaşmaya tutuk başlayan Pochettino'nun öğrencileri, eski oyuncusu Wayne Routledge'ın 11. dakikada attığı gole engel olamayınca maçı uzun süre geride götürdü.

Dakikalar 88'i gösterdiğinde şampiyonluk umutlarını iyice azaltan Londra ekibi, genç yıldızı Dele Alli'nin sahneye çıkmasıyla ümitlerini yeşertti. Maçın bitimine dakikalara kala skoru eşitleyen Spurs, 90. dakikada Son ve 90+1'de Eriksen'in golleriyle inanılması güç bir geri dönüşe imza attı ve zorlu Liberty deplasmanından üç puanla dönerek lider Chelsea'yi 7 puan geriden takibi sürdürmeyi başardı.

Premier Lig tarihinde ilk kez 

Tottenham 3 dakika bulduğu 3 gol ile lig tarihine geçmeyi de başardı. Premier Lig tarihinde bugüne kadar hiçbir takım 88'inci dakikasına yenik durumda girdiği bir maçı iki farklı kazanamamıştı.

3-1'lik skorla galibiyet serisini 5 maça çıkaran ve puanını 65'e yükselten Pochettino'nun öğrencileri, hafta sonunda Watford'u konuk edecek.

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